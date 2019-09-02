جريفيث: لا يمكننا إضاعة مزيداً من الوقت وحان الوقت لانهاء الحرب

Advertisements Advertisements

جريفيث: لا يمكننا إضاعة مزيدا من الوقت وحان الوقت لانهاء الحرب

الإثنين 2 سبتمبر 2019

مارتن غريفيث

كتب الخليج 365-صنعاء

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن "هناك حاجة ماسة للعمل من أجل إنهاء الحرب في اليمن".



وجاء ذلك لدى لقائه، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان وزير الدولة في السويد للشؤون الخارجية مارغو فالستروم.

Advertisements

وأوضح جيفيث، في بيان أصدره عقب اللقاء ونشره علی موقعه الرسمي: "لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت.. هناك حاجة ماسة للعمل من أجل إنهاء الحرب، ووضع حد للمعاناة الإنسانية في اليمن، وبناء مستقبل أفضل لليمن واليمنيين".

وبحسب البيان فقد ناقش الجانبان سبل دفع عملية السلام قدماً.

ودعا غريفيث وفالستروم، الأطراف اليمنية إلى العودة للانخراط الفعّال مع الأمم المتحدة لتحقيق تقدّم في عملية السلام، مثمناً دعم السويد المستمر لتحقيق السلام في اليمن.

يذكر أن السويد استضافت جولة من مشاورات السلام التي عقدت منتصف ديسمبر 2018م وتمخض عنها التوصل لاتفاق ستوكهولم، والذي أعاقت ميليشيا الحوثي تنفيذه حتی الآن.