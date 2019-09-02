الإمارات ترسل شحنة أسلحة جديدة الى عدن والإنتقالي يحشد قواته بإتجاه شبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة
قالت مصادر مطلعة في محافظتي عدن وشبوة أن ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يواصل حشد قواته في جنوب اليمن وذلك بالتزامن مع وصول سفينة إماراتية ثانية محملة بتعزيزات عسكرية ضخمة الى ميناء الزيت بمحافظة عدن.
وذكرت المصادر أن مليشيات الامارات المنضوية تحت اسم المجلس الانتقالي تحشد قواتها باتجاه محافظة شبوة شرق البلاد لدعم النخبة الشبوانية في المحافظة، أمام قوات حكومة الفار هادي ومليشيات الإصلاح.
وقالت المصادر لـ” الخليج 365 ” إن عملية التحشيد جاءت بعد وصول سفينة إماراتية مساء أمس الأحد الى ميناء الزيت بعدن وعلى متنها كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي وصفتها المصادر بالضخمة والمتنوعة.
وتتوافد حشود عسكرية تابعة لمليشيات الامارات من الساحل الغربي وعدن والضالع ولحج استعداداً لدعم المواجهات الدائرة في محافظة شبوة..
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