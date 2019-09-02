الاكثر مشاهدة - عاجل : أمر ملكي جديد بالقتل وتنفيذه فورًا.. ومفاجأة بشأن هوية القتيل (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمر ملكي جديد بالقتل وتنفيذه فورًا.. ومفاجأة بشأن هوية القتيل (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل قصاصاًا في شقيقين ارتكبا جريمة بشعة.

ونفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً بحق شقيقين قاما بقتل مواطن في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

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وأصدرت الوزارة بيانًا فيما يلي نصه:

أقدم / سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي, وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي – سعوديي الجنسية – على قتل/ محمد بن علي بن عوضه الغامدي – سعودي الجنسية –، وذلك بقيامهما بطعنه عدة طعنات وضربه على رأسه بالحجر بسبب خلاف بينهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص , ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجانيين, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين/ سفر بن امبارك بن سعيد الغامدي, وعائض بن امبارك بن سعيد الغامدي اليوم الاثنين الموافق 03 / 01 / 1441 هـ في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.