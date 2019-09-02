ناطق التحالف العربي يصفع الانتقالي ويوجه ضربة قوية للإمارات بعد قصف الشرعية .. ويكشف عن قوة كبيرة...

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عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، ان التحالف العربي مستمر في العمل على أهدافه المتمثلة في دعم الحكومة الشرعية اليمنية واعادة بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية وانهاء انقلاب جماعة الحوثي.

ورد المالكي، على أحد الأسئلة بخصوص استهداف الطيران الاماراتي لقوات الحكومة الشرعية وما تلته من بيانات صادرة من الحكومة الشرعية ودولة الامارات، ان قيادة القوات المشتركة تعقد لقاءات مستمرة مع الحكومة الشرعية للحصول على معلومات حول الحادث.

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وأكد المالكي على أن التحالف العربي ملتزم بسيادة اليمن ووحدة أراضيه.

كما أكد المالكي على ضرورة استمرار وقف اطلاق النار وتهدئة الأوضاع وعدم التصعيد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى وصول قوة سعودية لمحافظة شبوة للعمل مع الحكومة الشرعية لوقف التصعيد في المحافظة.

واشار المالكي إلى أن الأحداث التي وقعت في مدينة عدن، جنوبي البلاد، لم تؤثر على الجبهات والمعارك مع ميليشيات جماعة الحوثي.