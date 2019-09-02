شبوة تسقط بالكامل من جديد .. وتدخل عاجل للتحالف وانتقام إماراتي عنيف (أول فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة عزان ثاني أكبر المدن بمحافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على المدينة بعد انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي التابعة لدولة الامارات منها.

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كما تحدثت المصادر عن سيطرة قوات الجيش الوطني على عدد من المدرعات الاماراتية والأطقم التابعة لميليشيات الانتقالي بعد انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها خلال الساعات الماضية.

وجاءت استعادة قوات الجيش الوطني السيطرة على مدينة عدن بعد ساعات قليلة من اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي احكام سيطرته على المدينة بعد معارك مع قوات الجيش الوطني.

الى ذلك، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من منطقة يمنية، مؤكدا أن قوات سعودية وصلت شبوة للعمل على خفض التصعيد ووقف النار.

وأضاف المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحافي في الرياض، أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة.

في سياق متصل، ‏‏ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإنفصالي المدعوم إماراتياً، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء القيادات المحلية للمجلس في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، لتفجير الوضع بمحافظة حضرمونت من خلال ما اسموه مليونية الوفاء للإمارات الداعمة للإنقلاب.