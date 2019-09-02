شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف يبشر بسقوط المجلس الانتقالي في عدن .. ويكشف عن العصا الغليظة بيد الشرعية لضرب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر الاعلامي اليمني فتحي بن الازرق قبل قليل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" بأن الحكومة اليمنية تملك القدرة على اسقاط الانتقالي من الداخل وباسرع وقت.مشيرا إلى امتلاك الشرعية عصا غليظة لضرب مليشيات الامارات في عدن.

ورصد محرر "أبابيل نت" تغريدة لبن لزرق قال فيها: تملك الحكومة قدرة اسقاط "المجلس الانتقالي" من الداخل وخلال فترة بسيطة في حال ماظلت على موقفها الرافض لاي حوار قبل انسحابه من المؤسسات وعودة الامور الى سابق عهدها.

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واضاف: قارب الانقاذ الوحيد هو الذهاب الى حوار وابرام اتفاق "السلم والشراكة2".. مشيرا هذا ما اخشاه اما سقوط "الانتقالي" مسألة وقت.

جدير ذكره بأن الامارات تدفع بكل قوتها لاجراء حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة في جدة في ظل سيطرته على العاصمة المؤقتة في الوقت نفسة ترفض الحكومة اليمنية اي جلسات حوار قبل ان ينسحب من مؤسسات الدولة في عدن بتأييد سعودي.