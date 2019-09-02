سلاح الجو المسير ينفذ هجوم خاطف قبالة جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

شن سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوما بطائرات قاصف 2 k على تجمعات للغزاة والمرتزقة قبالة جيزان.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: إن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا بطائرة قاصف 2k على تجمعات للغزاة والمرتزقة شمالي حرض قبالة جيزان.

وأوضح العميد سريع أن التجمعات التي استهدفت بطائرة قاصف2K في حرض كانت تجهز للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وأكد الناطق أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره المستمر وغاراته الجوية على شعبنا اليمني العظيم والتي كان آخرها 136 غارة خلال ال 48 ساعة الماضية.