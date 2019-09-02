شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مقتل رجل وزوجته وإصابة نجلهما بلغم حوثي في الطائف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قتل رجل وزوجته وأصيب نجلهما وطفل آخر بجروح، بانفجار لغم أرضي، مساء أمس الأحد، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال مصدر محلي إن لغماً من مخلفات الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في وقت سابق، انفجر يوم أمس الأحد، في قرية المرايبة شرق منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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وأدى انفجار اللغم إلى مقتل المواطن ماجد يحيى ريب وزوجته، وإصابة نجله الطفل محمد ماجد ريب، وابن أخيه عبده علي يحيى ريب، بجروح خطيرة نقلا إثر الحادث إلى المستشفى الميداني في الدريهمي.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي زرعت آلاف الألغام في أوقات سابقة لاعاقة تقدمات القوات المشتركة في الساحل الغربي، وحصدت الألغام أرواح عشرات من المدنيين رغم جهود المستمرة لنزعها من قبل فرق الهندسة العسكرية .