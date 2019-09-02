شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هواوي تعلن موعد إطلاق هاتف ”Mate 30‏“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت شركة هواوي موعد إطلاق هاتفها Mate 30، الذي سيجري في حفل تقيمه الشركة في ميونخ الألمانية يوم 19 سبتمبر الجاري.

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ووفقًا لما نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ فإن الهواتف الجديدة تأتي تحت شعار ”Rethink Possibilities“ في فيديو يظهر فيه شكل تصميم دائري، يعكس أحد أهم التحديثات الجديدة المتوقع قدومها مع الهاتف الجديد، حيث أكدت التسريبات السابقة أن كاميرا الهاتف الخلفية ستأتي بأربع عدسات.

ويأتي ذلك رغم إعلان شركة غوغل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن هواتف هواوي المستقبلية ستفقد القدرة على الوصول لخدماتها وتطبيقاتها المعتادة على هواتف أندرويد، بما في ذلك متجر غوغل بلاي للتطبيقات.

ويعتبر ذلك بمثابة تحدٍ صعب على العملاق الصيني سيخوضه لأول مرة، وذلك بسبب الحظر الأمريكي المفروض على تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي.

ووفقًا للتسريبات السابقة، فإن عائلة هواتف Mate 30 ستأتي بتصميم جديد للشاشة وهو يحمل اسم الشلال Waterfall الذي يتسم بالحواف ذات الانحناء الشديد، وكانت شركة أوبو أول من قدم هذا التصميم للعالم في يوليو الماضي، كما خرج للنور مقطع فيديو صغير لهاتف ڤيڤو NEX 3 يوضح قدومه قريبًا بنفس التصميم.