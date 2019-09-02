شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يقرر تنظيم مليونية الوفاء لدولة الامارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يترأس اجتماعاً لمناقشة التحضيرات لإقامة مليونية الوفاء

‏‏ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء القيادات المحلية للمجلس في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع.

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وكُرّس الاجتماع الذي حضره الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، لمناقشة التحضيرات والترتيبات للتحشيد لمليونية الوفاء والتي ستقام في كل من العاصمة عدن ومدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

واعتبر الرئيس الزُبيدي المشاركة في هذه الفعالية واجباً وطنياً لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة، ‏لوقوفهم إلى جانب شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته، ومساعدته في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تحتضنها الشرعية الإخوانية التي تتستر برداء الجيش الوطني.

ودعا الرئيس القائد كل أبناء الجنوب للمشاركة بفاعلية والتأكيد على أن شعب الجنوب يبادل إمارات الخير الوفاء بالوفاء نظير ماقدمته للجنوب في المجالات كافة.