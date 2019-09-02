شكرا لبحثكم عن خبر لحماية الملاحة البحرية.. بريطانيا تبحث إرسال "درونز" للخليج والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ذكرت قناة سكاي نيوز، الاثنين، أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج، لحماية الملاحة البحرية في ظل حالة التوتر مع إيران.
ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات (ريبر) المسيرة، متمركزة في الكويت، للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.
وأفادت القناة، في تقريرها، بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع، مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
وكانت بريطانيا دعت، الجمعة، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي.
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