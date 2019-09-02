شكرا لبحثكم عن خبر عاجل بالصور قوات #النخبة_الشبوانية تسيطر على معسكر #عزان في #شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت قوات النخبة الشبوانية بقيادة المقدم محمد البوحر باسناد ابطال المقاومة الجنوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم هجوماً كاسح على ميليشيات الاخوان الإرهابية في مدينة عزان بمحافظة شبوة الجنوبية.

وقال مصدر مطلع في شبوة لمحرر "عدن لنج" أن قوات النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية استطاعت وبعد معارك عنيفة من السيطرة التامة على معسكر عزان بشكل كامل.

وأكد ان النخبة الشبوانية وابطال المقاومة الجنوبية يسيطرون الان على معسكر عزان بالاضافة الى اغلب النقاط والمواقع العسكرية التابعة للواء الثاني.

واضاف أن ميليشيات الاخوان الارهابية تفاجأت بالعملية النوعية المباغتة التي نفذتها قوات النخبة الشبوانية مما استداعها للفرار من ارض المعركة حسب مشاهد مسجلة حصل ةعدن لنج" على نسخة منها.

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"عدن لنج" ولأهمية الحدث ينشر لكم أولى الصور الواردة من مدينة عزان بعد تحرير اغلب اجزائها.