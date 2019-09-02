شكرا لبحثكم عن خبر ضاحي خلفان يفجر فضيحة جديدة للإمارات .. ويقول : رفضنا قتل عبدالملك الحوثي .. شـاهـد (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فجر ضاحي خلفان، نائب شرطة دبي، مفاجأة بشأن عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين وقياداته.

و تداول مقطع فيديو لضاحي خلفان، وهو يتحدث لقناة "أبو ظبي"، يكشف عن معلومات خطيرة بشأن مقتل الحوثي وقياداته، معلقًا "أن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتلهم في العيد".

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وأضاف "إن شيمة الإمارات لم تسمح لها بقتل الحوثي وقياداته في العيد بعد وصول معلومات عن تواجدهم، والسبب أن هناك مناسبة"

وأضاف نائب شرطة دبي السابق، قائلا: "أبت شمية الإمارات أن تضرب الحوثي وقياداته أثناء تحية الحوثيين له خلال العيد، وليعلم الجميع أنه وصلت معلومات عن تواجدهم ولكن لم تفعل الإمارات، حيث لم تقبل شيمة الجندي الإماراتي أو المسؤول الإماراتي ذلك".