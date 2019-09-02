شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تنشر أسماء المختطفين بمبنى كلية المجتمع بذمار (الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، يوم الأحد قوائم باعداد وأسماء المختطفين لديها في سجونها بمحافظة ذمار وسط البلاد.

ونشرت الميلشيا قوائم بأسماء مختطفين كانوا في سجون لها بمبنى كلية المجتمع بذمار.

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وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ساعات فجر اليوم الأحد مخازن قالت إنها لطائرات مسيرة مفخخة لميلشيا الحوثي المتمردة.