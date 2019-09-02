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شكرا لبحثكم عن خبر صلاح يتفاعل مع "أزمة ماني".. بصورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بعد أن أظهر النجم السنغالي، ساديو ماني، غضبا شديدا أثناء استبداله، تعامل زميله المصري محمد صلاح بهدوء وحكمة تجاه "الخلاف"، الذي وقع بينهما.
ونشر صلاح على موقع "تويتر" صورة تجمعه بماني أثناء احتفالهما بأحد الأهداف، التي أحرزها الفريق أمام بيرنلي، ليسدل بذلك الستار على هذه "الأزمة".
وكان ماني أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله، وتبين أن انفعاله كان بسبب كرة رفض صلاح تمريرها له رغم أنه كان في موقف أفضل للتهديف، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، لكن جيمس ميلنر وفيرمينو وقائد الفريق جوردان هندرسون قاما بتهدئته.
وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.
ماني وصلاح
Mohamed Salah
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