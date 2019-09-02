قائد الثورة يبارك لحزب الله العملية البطولية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة
بارك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لحزب الله العملية البطولية التي قام بها باستهداف العدو الاسرائيلي.
وأضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في محاضرته الثانية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفه: أن حزب الله هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي وهم في تاريخهم الجهادي العظيم صنعوا المعادلة التي تجسد العزة وتستعيد الكرامة.
وقال السيد : لولا قوة المقاومة في لبنان وفلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت “إسرائيل” استباحت الأمة في كل بلدانها. مؤكداً أن حزب الله والمقاومة الفلسطينية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي الذي يحمي الأمة.
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