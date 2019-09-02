الاكثر مشاهدة - بعد ساعات من بيان البنك المركزي ..بهذا السعر يُباع الدولار والريال السعودي في الأسواق اليمنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من بيان البنك المركزي ..بهذا السعر يُباع الدولار والريال السعودي في الأسواق اليمنية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم الاثنين 2/9/2019
الدولار شراء
605
بيع
610
السعودي
شراء
159
بيع
163
وكان البنك المركزي اليمني، قد قال في بلاغ صحفي نُشر على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان.
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