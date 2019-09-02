الاكثر مشاهدة - بعد ساعات من بيان البنك المركزي ..بهذا السعر يُباع الدولار والريال السعودي في الأسواق اليمنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من بيان البنك المركزي ..بهذا السعر يُباع الدولار والريال السعودي في الأسواق اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم الاثنين 2/9/2019 الدولار شراء Advertisements ​ 605 بيع 610 السعودي شراء 159 بيع 163 وكان البنك المركزي اليمني، قد قال في بلاغ صحفي نُشر على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان.

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