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الاكثر مشاهدة - بعد ساعات من بيان البنك المركزي ..بهذا السعر يُباع الدولار والريال السعودي في الأسواق اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم الاثنين 2/9/2019

الدولار شراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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605

بيع

610

السعودي

شراء

159

بيع

163

 وكان البنك المركزي اليمني، قد قال في بلاغ صحفي نُشر على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان. 

 

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