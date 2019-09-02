الاكثر مشاهدة - بعد سقوط شبوة بالكامل : الإمارات تنتقم شر انتقام من الشرعية وترد الصاع صاعين وتبدأ أول تحرك فعلي ضد الشرعية في هذه المحافظة الآمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط شبوة بالكامل : الإمارات تنتقم شر انتقام من الشرعية وترد الصاع صاعين وتبدأ أول تحرك فعلي ضد الشرعية في هذه المحافظة الآمنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏‏ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإنفصالي المدعوم إماراتياً، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء القيادات المحلية للمجلس في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، لتفجير الوضع بمحافظة حضرمونت من خلال ما اسموه مليونية الوفاء للإمارات الداعمة للإنقلاب. Advertisements ​ وكُرّس الاجتماع الذي حضره الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، لمناقشة التحضيرات والترتيبات للتحشيد لما يسمى بـ مليونية الوفاء لدولة الإمارات الداعمة للإنفصال ومليسشيات الانتقالي، والتي ستقام في كل من العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك في اطار تحركات الانتقالي الانفصالية واشعال الفوضى بمدن الجنوب.

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