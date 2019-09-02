الاكثر مشاهدة - عــاجل : انقلاب عسكري جديد في محافظة شبوه وقوات الشرعية تفاجئ الجميع بهذا الرد المباغت (تفاصيل ما يحدث)

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة اليوم الاثنين بتمكن القوات الحكومية من احباط تمرد جديد في محافظة شبوة (شرقي اليمن). ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان الجيش اليمني اعاد إحكام السيطرة على مدينة عزان بعد اقتحامها من قبل مسلحي النخبة الشبوانية. Advertisements ​ وأفادت مصادر محلية بأن الشرعية استعادت الاثنين، مدينة عزان في شبوة بعد ساعات من دخول مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي إليها. وهاجم عناصر من النخبة المدعومة إماراتيا معسكرا للجيش في عزان وتصدى الجيش لهم. وتزامن التحرك مع وصول لجنة عسكرية لبدء ترقيم قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا والتي وجه الرئيس هادي بضمها للجيش الوطني بعد تحرير الجيش للمحافظة. وكان الجيش الوطني تمكن من السيطرة على محافظة شبوة الأسبوع الماضي قبل أن يقوم محافظ شبوة بإصدار قرار بالعفو عن جميع المشاركين في التمرد.

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