الاكثر مشاهدة - خلافًا لكل التوقعات : انقلاب الوضع في شبوة رأسًا على عقب .. والفرحة لم تدم طويلًا .. وهذا أول (فيديو) ورد الآن يكشف (آخر التطورات)

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لكل التوقعات : انقلاب الوضع في شبوة رأسًا على عقب .. والفرحة لم تدم طويلًا .. وهذا أول (فيديو) ورد الآن يكشف (آخر التطورات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة عزان ثاني أكبر المدن بمحافظة شبوة، شرقي البلاد. وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على المدينة بعد انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي التابعة لدولة الامارات منها. Advertisements ​ وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين جراء المعارك العنيفة التي تشهدها المدينة والمناطق المحيطة بها، والتي ما زالت مستمر حتى لحظة كتابة الخبر. كما تحدثت المصادر عن سيطرة قوات الجيش الوطني على عدد من المدرعات الاماراتية والأطقم التابعة لميليشيات الانتقالي بعد انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها خلال الساعات الماضية. وجاءت استعادة قوات الجيش الوطني السيطرة على مدينة عدن بعد ساعات قليلة من اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي احكام سيطرته على المدينة بعد معارك مع قوات الجيش الوطني.

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