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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في اول مؤتمر صحفي يعقدة منذ استهداف الامارات لقوات الجيش الوطني .. التحالف يغرد خارج السحاب !؟

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، اليوم الاثنين، ان التحالف يقدر استجابة جميع الأطراف والحكومة الشرعية لوقف إطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وأكد المالكي على أن اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة عملت على تهدئة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

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وكشف المالكي عن وصول قوات سعودية لمحافظة شبوة، شرقي البلاد، للعمل مع الشرعية على خفض النصعيد ووقف النار.

وأشار المالكي إلى أن التحالف مستمر في اجتماعاته مع الحكومة اليمنية الشرعية.

ولم يتطرق المتحدث باسم قوات التحالف العربي لإستهداف الطيران الحربي الإماراتي المشارك في قوات التحالف لقوات الجيش الوطني بغارات جوية اسفرت عن مقتل واصابة ما يزيد عن 300 من أفراد القوات المسلحة، دعماً للميليشيات الانقلابية في مدينة عدن.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من قصف الطائرات الاماراتية العضو في تحالف دعم الشرعية لقوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية في محافظتي عدن وأبين ودعمها لإنقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي على الحكومة ومؤسسات الدولة.