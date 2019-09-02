شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نهاية مأساوية للاماراتي حمد المزروعي الذي سب الرئيس اليمني ... شرطة دبي تلقي القبض عليه بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، وولي عهد أبوظبي يتدخل للإفراج عنه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نهاية مأساوية للاماراتي حمد المزروعي الذي سب الرئيس اليمني ... شرطة دبي تلقي القبض عليه بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، وولي عهد أبوظبي يتدخل للإفراج عنه

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