شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تقلع من الرياض وتقصف قوات الجيش اليمني .. والإمارات تطير من الفرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم إعلامي إماراتي المملكة العربية السعودية بالوقوف خلف عمليات قصف قوات للجيش اليمني بنقطة العلم خلال المعارك الأخيرة بين الشرعية وقوات المجلس الانتقالي .

وقال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، إن غرفة عمليات التحالف العربي في الرياض، وأن الطائرات التي قصف الجيش اليمني تم توجيهها من داخل الرياض .

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وأضاف الحربي بالقول :”أخيراً لا عزاء لمن يحاولون نسج كيد يحولون فيه الخلافات اليمنية إلى خلاف سعودي إمارتي، وخير رد عليهم أن الطائرات التي قصفت (الجماعات الإرهابية) - اسم جديد أطلقته الإمارات على القوات الحكومية- هي طائرات إماراتية يتم توجيهها من غرفة عمليات التحالف العربي في الرياض”.

من جانبه .. رد الصحافي السعودي بدر القحطاني على اتهامات الإعلامي الإماراتي جمال الحربي بضلوع المملكة في قصف تقدم الجيش اليمني بنقطة العلم .

وقال الصحافي بدر القحطاني في نفيه على اتهام المملكة، إن المملكة العربية السعودية لا تقصف حلفائها .

وتقف المملكة العربية السعودية في صف الحكومة الشرعية، فيما تساند الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي دون غيره من المكونات والفصائل الجنوبية .. حيث تشهد السعودية والإمارات حرب المصالح في اليمن .