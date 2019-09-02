السعودية تتخلى عن الرئيس هادي والإمارات تطيح بالمجلس الانتقالي وشخصية مقربة من أحمد علي رئيسا لليمن...

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر حكومية عن ضغوط سعودية تمارس على الرئيس هادي للقبول بالوضع الحالي في عدن، وإلا ستلجأ للتخلي عنه.

وذكرت مصادر أن هناك قرار مطروح بين السعودية والإمارات للإطاحة بالمجلس الانتقالي الانفصالي التابع للإمارات، وكذا الضغط على الرئيس هادي للتنازل، وتسلم رئيس البرلمان، الشيخ البركاني (المقرب من نجل الرئيس السابق، احمد علي صالح)، منصب رئاسة الجمهورية اليمنية تحت إطار دولة اتحادية.

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إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية، الأحد 1 سبتمبر/أيلول، عن خلافات حادة نشبت داخل رئاسة مجلس النواب، بعد رفض رئيس البرلمان سلطان البركاني، إصدار بيان باسم المجلس، يعبر فيه عن موقف المجلس من الاعتداء الإماراتي السافر الذي استهدف قوات الجيش في عدن وأبين، الخميس المنصرم.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، يرفض الاستجابة لمطالبات عشرات من أعضاء البرلمان، بإصدار بيان واضح يعبّر فيه عن موقف البرلمان تجاه الاعتداء السافر للطيران الإماراتي على قوات الجيش في محيط العاصمة المؤقتة عدن الخميس الماضي“.