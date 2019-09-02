شكرا لقرائتكم خبر عن ”مجتهد” يفجر مفاجأة ”صادمة” حول مصير الرئيس ”هادي” وسر اختفائه الغامض.. والخطة السعودية الإماراتية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد عن الخطة القادمة للسعودية والامارات في اليمن، وسر الاختفاء المثير للرئيس اليمني عبدربة منصور هادي.

واوضح مجتهد في تغريدة رصدها "ناس تايمز" ان التحالف امر قادة "الشرعية" الميدانيين تسليم سلاحهم لأن السعودية ستحل الأمر".

قد يهمك ايضاً:

- عاجل.. السعودية تتخلى عن الرئيس هادي والإمارات تطيح بالمجلس الانتقالي وشخصية مقربة من أحمد علي رئيسا لليمن الموحد

- أوامر سريعة وتحذير شديد اللهجة من ‘‘محمد بن سلمان’’ وقناة العربية تنقل هذا الخبر المفاجئ (فيديو)

- ”مجتهد” يفجر مفاجأة ”صادمة” حول مصير الرئيس ”هادي” وسر اختفائه الغامض.. والخطة السعودية الإماراتية القادمة

- طائرات حربية تقلع من الرياض وتقصف قوات الجيش اليمني .. والإمارات تطير من الفرح

Advertisements

- رغد صدام حسين تنشر صورة ‘‘خاصة‘‘ لوالدتها بعد تعرضها للتهديد والابتزاز .. ‘‘شاهد من ظهر بجانبها؟

- بحركات مثيرة وملابس جريئة.. سما المصري تفجر مفاجأة بشأن زواجها (صورة)

- بملابس خاصة على السرير.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة جريئة مع زوجها

- نجل عادل إمام يفضح زوجته بهذه ”الصورة” التي هزت ”الانستجرام” .. شاهد

- المايوه البكيني يسقط من على ”سما المصري” ويظهر أكثر منطقة حساسة

وأشار الى ان من يرفض تلك الأوامر يتهم بأنه قاعدة وإخوان وداعش .. مؤكدًا أن الخطة تتضمن "تدفق السلاح والذخيرة على الانفصاليين وحرمان "الشرعية" إضافة إلى قصف جوي -إن لزم الأمر- بحجة ضرب الإرهاب - بينما تتضمن الخطة الاستمرار في حصار الرئيس هادي.

وأكد أن محاصرة الرئيس هادي ليس لأنه سيتمرد على السعودية والإمارات فهو مستعد يعطيهم ما يريدون، وشخصيته تؤهله لذلك - بحسب زعمه- لكن إبقاءه كرئيس "شرعي" صامت خلف الحصار أفضل من أن يصدر عنه تصريح داعم للسعودية والإمارات يقضي على مصداقيته ويجرد السعودية من فائدته.