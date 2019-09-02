مليشيا الحوثي تحل جهازي الامن القومي والسياسي وتنشيء جهاز مخابرات جديد

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 أعلنت مليشيا ايران الحوثية في صنعاء عن حل جهازي الامن القومي والسياسي وانشاء جهاز مخابرات جديد.

Advertisements ونشرت وكالة سبأ الحوثية بانشاء جهاز الامن والمخابرات، ودمج جهازي الامن القومي وجهاز المركزي للامن السياسي في جهاز الامن والمخابرات والغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن. وعينت مليشيا الحوثي عبدالكريم الخيواني رئيسا للجهاز وعبدالقادر الشامي نائبا لرئيس الجهاز، وهما من الاسر الهاشمية. وعلق مراقبون على هذا التعيين بأن المليشيا الحوثي الهاشمية تقوم بالامساك على اهم الاجهزة وتهميش اليمنيين. Advertisements Advertisements

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