وفاة حفيد الإمام يحيى حميد الدين 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

توفي اليوم الاثنين حفيد الامام يحيى حميد الدين في المملكة العربية السعودية.

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وقالت أسرة حميد الدين أن المهندس (معاذ سيف الاسلام علي يحيى حميدالدين)، توفي اليوم ، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل.

ويسكن عدد من أفراد أسرة الامام يحيى حميد في جدة السعودية والأردن وبريطانيا، لكن أغلبهم يسكنون السعودية، وقد منحوا الجنسية في العام 2001م.

وغادر أفراد أسرة حميد الدين التي حكمت اليمن لأكثر من 4 عقود، البلاد بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 ، والتي أطاحت بآخر أئمة هذه الأسرة، البدر محمد بن الإمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين.