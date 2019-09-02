شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسر وقتل العشرات منهم والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة ...تفاصيل كمين نفذته قوات الجيش الوطني على قوات الحزام الأمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1540047dir="RTL">نفذت قوات الجيش الوطني عمليات عسكرية نوعية وخاطفة، ضد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقود تمرداً مسلحاً ضد السلطة الشرعية، وبدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت مصادر ميدانية إن وحدات خاصة من قوات الجيش الوطني، نفذت عملية توعية وخاطفة في منطقة الكدس بمحافظة أبين جنوب البلاد، ضد عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد. Advertisements وأضافت المصادر" أن العملية العسكرية نُفذت بشكل خاطف، تفاجئ بها عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي". وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية حققت هدفها بشكل كبير ضد عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي". وأوضحت " أن عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي فروا تاركين خلفهم 14 طقم و6 مدرعات وأسلحة أخرى متنوعة".1540047

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