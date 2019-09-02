شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: السعودية تعدم قبل قليل الشيخ “سلمان العودة”.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تنقالت مواقع اخبارية سعودية خبر عاجل قبل قليل عن إعدام الشيخ سلمان العودة

واشارت تلك المصادر الى ان عملية الإعدام تمت بشكل سري للغاية

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والى الان لم يتم التأكد من صحة المعلومة ولَم يتم نشر اي بيان رسمي من الحكومة السعودية حول تعليقها على الخبر

الجدير ذكره انه تم اعتقاله في حملة اعتقالات سياسية من طرف السلطات السعودية يوم 10 سبتمبر 2017 بعد نشره تغريدة على حسابه بموقع "يدعو فيها الله للتأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب"، و لم تفصح الحكومة السعودية عن مكان اعتقال العودة أو المسار القضائي لقضيته.وبعد بضعة أشهر من اعتقاله تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى بمدينة جدة.وكان قد نُشر في 18 يناير 2018 أخبارا عن وفاته في محبسه إثر تعرضه للتعذيب، لكن هذه الأنباء تم نفيها على لسان ابنه الذي أقر نقل والده إلى المستشفى دون أية تفاصيل.بحلول الرابع من سبتمبر 2018 انتشرت الكثير منَ الأخبار التي تُفيد بأنّ النيابة العامّة السعودية قد طالبت بإعدام الشيخ العودة وذلكَ بعدما وجّهت له 37 تهمة بما في ذلك اتهامات تتعلقُ بالإرهاب فيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذا الخبر من الجهات الرسميّة المعنية بالأمرِ.