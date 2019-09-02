شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــــاجل: الطيران الإماراتي يرتكب مجزرة جديدة ومروعة الآن في مأرب جثث متناثرة في الشوارع.. (شاهد صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف وزير الدولة، أمين العاصمة عبدالغني جميل عن مقتل 4 آلاف جندي من قوات الجيش الوطني في غارات لطيران الإمارات في محافظة مأرب.

وقال الوزير اليمني - في تدوينه بصفحته على فيسبوك - بأنه زار اليوم الأحد جبهة صرواح ووجدت عدد شهداء الجيش ما يقارب 4000 شهيد نتيجة الضربات الخاطئة من الإمارات.

وأضاف أن آخر ضربة كان العذر أن ذخيرة مدفع جهنم".

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وأشار المسؤول اليمني إلى أنه سيكشف عن كل حادثة بالتفصيل، لافتا إلى أنه سيوافي جميع المنظمات الحقوقية وأبناء الجاليات اليمنية في الخارج عن جميع انتهاكات عيال زايد ليستكملوا اجراءاتهم.

وختم حديثه بالقول "دماءنا لن تذهب هدراً".

والخميس، شن طيران الإمارات سلسلة غارات جوية على مواقع القوات الحكومية في عدن وأبين، للحيلولة دون تقدم هذه القوات صوب مدينة عدن، التي تسيطر عليها مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبوظبي.

وهيمن الغضب الشعبي العارم ضد دولة الإمارات، وطالب بطردها من اليمن، بعد أن تحوّلت من حليف ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى عدو لدود يسيطر على المناطق السيادية في اليمن ويقصف قوات الجيش اليمني التي تقاوم سياساته وتحركاته العسكرية في اليمن.