مدير أمن مودية ينفي أي عملية اقتحام مبنى إدارة الأمن

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-أبين نفى مدير أمن مديرية مودية بمحافظة أبين اليوم الانباء التي تتحدث عن اقتحام مبنى ادارة أمن المديرية.

Advertisements وقال العقيد عبدالناصر قنان إن الأخبار المغلوطة التي تداولتها عددا من المواقع الأخبارية عارية من الصحه. وذكر قنان بان ما حصل هو حادث عرضي نتج عنه اطلاق نار محدود في الهواء ، وليس عملية اقتحام. ودعا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة في تناقل الأخبار ، كون ذلك يؤثر على مدى مصداقيتهم أمام الرأي العام . Advertisements Advertisements

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