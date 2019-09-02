الحرب الباردة بين كينيا والصومال تستمر وسط مخاطر أمنية

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب حسن محمد

المصالح المتباينة والضغط من الغرباء يدفع باستمرار كينيا والصومال ، حيث يتخذ الجاران مواقف متباعدة بشكل متزايد بشأن القضايا الحاسمة مثل الأمن الإقليمي والدبلوماسية.

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,يحذر الخبراء من أن هذا الاتجاه يهدد بظهور الإرهاب لأن الانقسامات يمكن أن تشجع المسلحين المتمركزين في الصومال ، حركة الشباب.

وقد ظهرت الاختلافات مؤخرًا في المناقشات التي دارت حول العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على حركة الشباب وترشيح كينيا لشغل مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسلوك الجيش الكيني داخل الصومال.

,في الأسبوع الماضي ، أصبح من الواضح أن حكومة الرئيس محمد فارماجو ربما لم تعد حريصة على العمل مع كينيا ، بعد أن قادت مقديشو معركة حامية لمنع محاولة كينيا لتشديد العقوبات على حركة الشباب.

,قامت الصومال ، بدعم من الكويت وبولندا وبلجيكا (الثلاثي الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة المعنية بفرض عقوبات على الصومال) بمنع الاقتراح الذي كان من شأنه أن يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب في الصومال.