زواج جماعي لـ 240 عريس وعروس في غيل بن يمين بحضرموت

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - المكـلا

احتفل بمنطقة غيل بن يمين بمحافظة حضرموت ، اليوم ، بالعرس الجماعي الثالث لــ 204 عريس وعروس بتمويل من أهل الخير والاحسان.



وفي الاحتفال أشاد المدير العام لمديرية غيل بن يمين صالح مولى بمستوى تنظيم مهرجان الزواج والجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية المنظمة له..مشيراً إلى أن هذه المناسبات لها اهمية وفائدة على المجتمع وتقوى من اواصر المحبة والتراحم والتكافل بين افراده وادخال الفرح والسرور في نفوسهم.

وقدم في الاحتفال فقرات متنوعة من زوامل ومساجلات شعرية ورقصات فلكلورية وتراثية عبرت عن اصالة وحضارة المنطقة وتعاون أهلها وتعبيرًا عن فرحتهم ومشاركتهم العرسان زواجهم المبارك.