الاصلاح المتستر بالشرعية.. خطر يهدد اليمن وهذه أبرز انتهاكاته بشبوة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - خاص
واصلت مليشيا حزب الاصلاح الارهابية جرائمها وانتهاكاتها بحق الانسانية في محافظة شبوة جنوبي البلاد.
وقامت عناصر المليشيا مساء اليوم بعمليات اعدام جماعية طالت شاب ووالده ومواطنين اخرين في عتق.
واعدمت عناصر المليشيا مواطنا مع والده، وقاموا برمي جثتيهما في الخلاء حيث تم العثور عليهما لاحقا.
وفي جريمة اخرى اعدمت عناصر المليشيا المواطن ( السليماني) وقاموا بنهب حوش لاحد التجار يقوم السليماني بحراسته.. وفق مصادرنا بشبوة.
وسجل في عتق ومحيطها عدة عمليات اغتيال وتصفيات ارتكبتها مليشيا حزب الاصلاح وتنظيم القاعدة الذي اعاد عناصره انتشارهم بعدد من مناطق شبوة.
وتعرضت شبوة لعملية اجتياح من مليشيا ارهابية قادمة من معسكرات محافظة مارب الشمالية. حيث رافق الاجتياح عمليات نهب وقتل لم تشهدها محافظة شبوة في تاريخها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.