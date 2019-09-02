Advertisements Advertisements شاهد.. أول فيديو لسيطرة القوات الجنوبية على معسكر عزان الإثنين 2 سبتمبر 2019 نشر الخبير العسكري، خلفان الكعبي، مقطعا مصورا لقوات الجنوب أثناء احتفالهم بالسيطرة على معسكر عزان.

Advertisements وكتب الكعبي، في تغريدة له عبر تويتر: "‏صباح آلانتصارات من شبوة.. قوات النخبه الشبوانيه والمقاومة الجنوبية تسيطر على معسكر عزان وهروب العناصر الارهابية". Advertisements Advertisements

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