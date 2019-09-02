الاكثر مشاهدة - عاجل : ضربة موجعة للمجلس الانتقالي .. وسقوط مدينة بكامل معسكراتها .. وغنائم ضخمة في قبضة قوات الجيش وسقوط عشرات الأسرى

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضربة موجعة للمجلس الانتقالي .. وسقوط مدينة بكامل معسكراتها .. وغنائم ضخمة في قبضة قوات الجيش وسقوط عشرات الأسرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أورد صحفي يمني، رواية أخرى، لماحدث في عزان بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، صباح اليوم الاثنين.

وقال الصحفي، عبدالرقيب الهدياني، نقلاً عن مصدر محلي، إن قوات الجيش استدرجت قوات الانتقالي الجنوبي عبر قياديين أسيرين لدى الجيش، وأوقعتهم في فخ محكم.

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وأضاف الهدياني : أن نحو 28 طقماً تابعة للنخبة الشبوانية، تم تهريبها عقب سيطرة الجيش على محافظة شبوة..وليلة البارحة تم استدراجهم إلى عزان عبر خالد السليماني وابو اديب القشعوري كانا مأسورين لدى الجيش في عتق وتم شراء ولائهما لاحقاً.

وتابع : كانت الصفقة هي: “اطلاق سراحهما مقابل الامساك بالمتمردين، وفعلا اوهموا المتمردين بضرورة السيطرة على معسكر عزان وعند دخلوهم المعسكر بمشاركة المتمردين تم الالتفاف عليهم من قبل الجيش الوطني واغتنام الاطقم وأسر من فيها”.

وكانت وسائل إعلام مقربة من الانتقالي الجنوبي، ونقلت عنها مواقع يمنية، أعلنت في وقت سابق سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي على منطقة عزّان الواقعة شرق محافظة شبوة، وفرضت سيطرتها على الحواجز الأمنية في المدينة، وكذا معسكر عزّان.