الاكثر مشاهدة - عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب في اليمن.. ويكشف مفاجآت بشأن تقارب ”سعودي حوثي” واستبعاد الإمارات وهذا مصير الشرعية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يعلن انتهاء الحرب في اليمن.. ويكشف مفاجآت بشأن تقارب ”سعودي حوثي” واستبعاد الإمارات وهذا مصير الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الكاتب والصحفي الفلسطيني عبدالباري عطوان مقالا عن مصير الحرب في اليمن، قال فيه: " يبدو، ومن خلال التطوّرات المُتسارعة في الحرب اليمنيّة، أنّ التحالف الذي تقوده حركة “أنصار الله” الحوثيّة هو الرابح الأكبر سياسيًّا وميدانيًّا، فها هي الولايات المتحدة الأمريكيّة تسعى لفتح حوارٍ مُباشرٍ مع قيادته، وها هُم خُصومه السعوديّون والإماراتيّون يخوضون حربًا بالإنابة عبر حُلفائهم في الجنوب اليمني."



وأضاف : "هذا الاختراق السياسي الكبير الذي جاء بعد دُخول الحرب اليمنيّة عامها الخامس والمُتمثّل في عزم الولايات المتحدة رعاية مُفاوضات مُباشرة بين أطراف الأزمة، والاعتراف بحِلف “أنصار الله” كطرفٍ رئيسيٍّ، هو الذي يُفسّر الدعوة الرسميّة التي وجّهتها الإدارة الأمريكيّة إلى الأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي ونائب وزير الدفاع، لزيارة واشنطن واللّقاء مع المَسؤولين فيها، وعلى رأسهم مايك بومبيو، وزير الخارجيّة".

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وتابع: المكان المُقترح لاستضافة أيّ مُحادثات قادمة لأطراف الأزمة اليمنيّة برعاية أمريكيّة ستكون سلطنة عُمان، ومن غير المُستبعد أن يسبِق المُباحثات اعتراف رسمي أمريكي بالحركة الحوثيّة، وإجراء مُفاوضات أمريكيّة رسميّة مع قِيادتها، أو من تختاره من مسؤوليها للانخراط في مُفاوضاتٍ مُباشرةٍ حول تفاصيل المُبادرة الأمريكيّة المُتوقّعة".