إب: مقتل عروسة برصاص شقيقها نتيجة عبث بالسلاح بمدينة "القاعدة"

قتلت عروسة برصاص شقيقها الأصغر، أثناء تجهزها للزفاف في محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية في مدينة القاعدة، جنوب المحافظة، إن عروسة كانت تتجهز للزفاف قتلت بسلاح شقيقها ـ 12 عام ـ أثناء عبثه بالسلاح.
وبحسب المصادر فقد تحولت مناسبة الزفاف وفرحته إلى مأتم كبير وحزن عميق في الأسرة والمنطقة.
وشهدت محافظة إب خلال الأسابيع الماضية، نحو خمس حالات قتل نتيجة رصاص اطلاق الأعيرة النارية في الأعراس التي تنتشر بشكل كبير في موسم الصيف، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين، وانتشار السلاح وعودة المظاهر المسلحة في مختلف مديريات المحافظة.
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