شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم : شجار الذي أغضب أبناء المملكة بين فتاتين بملابس فاضحة مع شاب في قلب العاصمة (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت وسائل إعلام أردنية تفاصيل جديدة عن الشجار الذي وقع بين فتاتين بملابس فاضحة وشاب، في شارع “الجاردنز” بالعاصمة عمّان.

وذكرت قناة “رؤيا” الفضائية أنّ الأجهزة المختصة ضبطت المركبة التي ظهرت في فيديو المشاجرة، وأحد مستأجريها للتحقيق معه في الحادثة دون تسجيل شكوى بحقهما.

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وبحسب المعلومات، فإن المركبة التي ظهرت بالفيديو تم استئجارها من قبل شاب عراقي وهو نجل رجل أعمال عراقي ويمتلك أحد الفنادق الكبرى في العاصمة عمذان، وقام باستئجارها من مكتب سيارات منذ ثلاث سنوات.

يُشار إلى أن الشجار أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالبوا سلطات المملكة بوضع حدّ لمثل هذه الحوادث التي تعكس صورةً سلبية عن الأردن.

يُشار إلى أن الشجار أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ، وطالبوا سلطات المملكة بوضع حدّ لمثل هذه الحوادث التي تعكس صورةً سلبية عن الأردن.

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وكالات