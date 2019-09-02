رئيس الوزراء الصومالي يجتمع مع مرشح المعارضة في ولاية غالمودج

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
حسن محمد
استقبل رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية ، حسن علي خير ، اليوم المرشح الرئاسي لمنطقة جالمودج ، عبد الرحمن محمد حسين (أوداوا) ، مع زملائه في ولاية غالمودوغ.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن دعا رئيس الوزراء حسن علي خير السياسيين المعارضين من غالمودوغ لمناقشة عملية إقامة دولة غالمودوج الشاملة.
أكدت مصادر قريبة من الاجتماع أن الجانبين ناقشا سبل بناء إدارة شاملة في غالمودوغ وأن تقود الحكومة الفيدرالية العملية إلى حد ما لتبديد أي عدم ثقة.
أعلن وزير الداخلية الاتحادي السابق والعضو الحالي في البرلمان الفيدرالي عبد الرحمن أوداوا أمس رسميًا عن ترشيحه للانتخابات الرئاسية في ولاية غالمودج ويعتقد أنه أحد أبرز المرشحين لانتخابات غالمودوج الرئاسية.
وفي الوقت نفسه ، قاد رئيس الوزراء حسن علي خير الجهود المبذولة لإنشاء غالمودوج شاملة لجولة لمدة شهر واحد.
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