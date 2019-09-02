شاهد.. البحسني يدشّن توزيع مشروع الحقيبة المدرسية لـ 2000 تلميذ وتلميذة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب Advertisements الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم توزيع مشروع الحقيبة المدرسية لعدد (2000) تلميذ وتلميذة في مدارس ساحل حضرموت .



وأكد المحافظ خلال عملية التوزيع في عدد من مدارس المكلا ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون ، أن قيادة السلطة المحلية دشنت هذا العام مشروع الحقيبة المدرسية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة في إطار اهتمامها بقطاع التعليم وتشجيع الطلاب على التعليم والإلتزام في مقاعد الدرس ومساعدة الأسر المحتاجة في هذه الظروف الصعبة على مستوى مدارس ساحل حضرموت .

وقال المحافظ إن هذا المشروع سيتم توسيعه وتطويره خلال الأعوام القادمة ، والسعي لتقديم مساعدات تشجيعية للطلاب لمواصلة تعليمهم ومساعدة أسرهم وابتكار أفكار جديدة لتطوير قطاع التعليم الذي يشهد استقراراً على مستوى البنية التحتية وسير عملية الدراسة .