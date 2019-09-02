شاهد.. البحسني يفتتح مشاريع إعادة تأهيل عدد من مدارس المكلا بساحل حضرموت

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة من الإفتتاح

كتب الخليج 365 - المكلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم مشاريع إعادة تأهيل عدد من مدارس المكلا وتحسين بيئتها المدرسية وتزويدها بقاعات حوسبة ومختبرات وأنشطة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .



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حيث افتتح المحافظ ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون ، مدارس باحمدان بالجهة البحرية لمنطقة إمبيخه والحرية بمنطقة الكود بالشرج وعائشة باحاذق للتعليم الأساسي بحي 40 شقة بالمكلا .

وطاف المحافظ ومعه الوكيل بالفصول الدراسية التي تم إعادة تأهيلها ، متفقداً سير الإنجاز وإعادة التأهيل وانتظام التلاميذ والتلميذات في مقاعد الدراسة ، كما طاف بقاعات الحوسبة والمختبرات وقاعات الأنشطة اللاصفية التي جرى تزويد المدراس بها ، مطّلعاً على اجراءات وجهود تحسين البيئة المدرسية التي أضفت رونقاً جمالياً للمدارس .

وأشاد المحافظ بما شهدته هذه المدارس من إعادة تأهيل وتطوير جعل منها بيئة مشجّعة للتعليم ، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية ستواصل اهتمامها بقطاع التعليم ودعمه لتوفير أفضل الأجواء لتحصيل علمي متطوّر .