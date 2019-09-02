البحسني يدشن العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.. صور

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم العام الدراسي الجديد 2019/ 2020م .



وقام المحافظ ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون ، بتفقّد سير الدراسة في عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديرية مدينة المكلا .

وطاف المحافظ بالفصول الدراسية ، مشيداً بمستوى انضباط التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات منذ الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد .

وتحدث المحافظ البحسني للهيئات التدريسية والطلاب والطالبات مؤكداً اهتمام قيادة السلطة المحلية بقطاع التعليم والحفاظ على النجاحات التي تحققت لهذا القطاع الذي يحتل الريادة على مستوى محافظات الوطن من حيث الإستقرار والانضباط والبنية التحتية ومكافحة ظاهرة الغش .

Advertisements

وقال إن السلطة المحلية عملت على تشييد مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس الأخرى وتحسين بيئتها المدرسية وتزويدها بقاعات الحوسبة والمختبرات وكذا استحداث قاعات للأنشطة اللاصفية لتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم .

وأشاد المحافظ بجهود قيادة مكتب التربية والتعليم ومنتسبي السلك التعليمي الذين نجحوا في تقديم أعوام دراسية مستقرة خلال السنوات الماضية رغم كل الظروف التي يشهدها الوطن ، وقال إن إلتزام الطلاب والطالبات والهيئات التعليمية في مقاعد الدرس منذ الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد 2019/2020م وبدء الدراسة الفعلية في مدارس المحافظة يعكس السير في المنحى ذاته ويُبرز في الأفق ملامح عام دراسي جديد وناجح .

ودعا المحافظ الطلاب والطالبات الى الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي وتحقيق درجات ومراكز مشرّفة لهم ولأسرهم ومجتمعهم ، كما دعا الى الاهتمام بالتطوير والتأهيل المستمر للكادر التعليمي والأنشطة اللاصفية.

وأعلن المحافظ عن تكريمٍ ستناله المدارس المتميزة والتي يحصل طلابها على مراكز متقدّمة على مستوى المحافظة وكذا تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين على مستوى المحافظة والوطن .

بدوره أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت جمال سالم عبدون أن (246) ألف تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة انتظموا اليوم في أول يوم دراسي في (540) مدرسة ثانوية وأساسية ورياض أطفال حكومية وأهلية على مستوى ساحل حضرموت موزعين على (6300) شعبة دراسية بقوة تدريسية قوامها (12181) معلم ومعلمة منهم في المرحلة الأساسية (7598) و(2594) في المرحلة الثانوية و(1539) في المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم و(450) مربّية في رياض الأطفال و(4752) في الإدارات المدرسية والتوجيه التربوي والطاقم الإداري .

وشكر وكيل وزارة التربية اهتمام المحافظ البحسني ودعمه اللامحدود لقطاع التربية والتعليم ومساندته المستمرة لإنجاح سير وتطوّر العملية التربوية والتعليمية ، وأكد الحرص على استمرار جودة التعليم وتطوير الأداء في الحقل التربوي والتعليمي واستمرار العمل التأهيلي والتدريبي للمعلمين في المواد التخصصية والعلمية ، وافتتاح أكثر من خمسين مشروعاً تربوياً وتعليمياً وأكثر من ستين مختبراً علمياً وعشر قاعات حوسبة وثمان قاعات للنشاط اللاصفي خلال العام الدراسي الحالي في معظم مديريات المحافظة ، واستيعاب أكثر من 12 ألف طالب وطالبة عائدين من الخارج ودمجهم في مدارس المحافظة .