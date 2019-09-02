اللواء الزُبيدي يترأس اجتماعاً لمناقشة التحضيرات لإقامة مليونية الوفاء للإمارات

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة من الاجتماع

كتب الخليج 365

‏‏ترأس رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لرؤساء القيادات المحلية للمجلس في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع.



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وكُرّس الاجتماع الذي حضره الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، أحمد حامد لملس، لمناقشة التحضيرات والترتيبات للتحشيد لمليونية الوفاء والتي ستقام في كل من العاصمة عدن ومدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

واعتبر اللواء الزُبيدي المشاركة في هذه الفعالية واجباً وطنياً لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة، ‏لوقوفهم إلى جانب شعب الجنوب لتحقيق تطلعاته، ومساعدته في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تحتضنها الشرعية الإخوانية التي تتستر برداء الجيش الوطني.

ودعا اللواء القائد كل أبناء الجنوب للمشاركة بفاعلية والتأكيد على أن شعب الجنوب يبادل إمارات الخير الوفاء بالوفاء نظير ماقدمته للجنوب في المجالات كافة.