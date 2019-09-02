منظمة دولية تحذر من الصراع الدائر في جنوب اليمن وتدعو المجتمع الدولي للتوثيق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، إلى سرعة وقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مرتزقة التحالف السعودي الاماراتي في حق مدنيين بمحافظتي عدن وأبين منذ نهاية الاسبوع المنصرم .

وتشهد المحافظات في جنوب اليمن صراعاً دموياً بين فصائل المرتزقة تحول الى حرب عصابات بعد سيطرة الانتقالي الانفصالي على عدن.

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وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية في محافظتي عدن وأبين، وممارسة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الانساني الدولي.

وقالت المنظمة ـ مقرها امستردام ـ، إن وتيرة هذه الانتهاكات ازدادت منذ الأربعاء الماضي، واتسعت دائرتها بشكل كبير مع القصف الجوي الاماراتي لقوات الفار هادي في عدن وأبين والتي عززت السيطرة الكاملة لمسلحي المجلس الانتقالي على محافظتي عدن وأبين، والتي دفعتهم الى ارتكاب حملة اعتقالات واعدامات ميدانية وتصفيات جسدية للخصوم، بالإضافة الى اقتحام منازل ومستشفيات في محافظتي عدن وأبين، من بينها حالات تصل الى جرائم حرب من بينها حالات إعدام لجرحى وحالة ذبح على الأقل لأحد الأسرى بعد التنكيل به بشكل لا إنساني.

ودعت ”رايتس “ المنظمات الحقوقية الدولية الى المتابعة عن كثب للوضع الحقوقي في عدن وأبين والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان هناك التي ترقى بعضها الى جرائم حرب حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.