شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اشتباكات بالبريقة عقب حملة امنية لاعتقال مدون على الفيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اندلعت فجر يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بمديرية البريقة بعدن عقب مداهمة قوة امنية حيا سكنيا لاعتقال مدون على الفيس بوك يناوئ المجلس الانتقالي. وداهمت قوة امنية حيا سكنيا يقطن فيه الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ابو سعد الميسري. قد يعجبك أيضًا: Advertisements

واندلعت بين شباب الحي والقوة الامنية اشتباكات مسلحة. ولم تتوفر معلومات وافية عن اعتقاله لكن شاهد عيان قال ان احد افراد اسرته اصيب في الاشتباكات.

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