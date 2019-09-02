شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يثلج صدور كل اليمنيين ويبعث برسالة عاجلة للرئيس هادي تجعله يرقص فرحا ( نص الرسالة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اثلج حاكم دبي صدور الشعب اليمني بتوجيه انتقادات قوية للعدو الاول لليمنيين ضاحي خلفان الذي لم يترك شتيمة ولا كلمات مبتذلة الا قالها واهان بها اليمنيين.

خطاب حاكم دبي كان رسالة مباشرة للرئيس هادي بأن الشتائم التي يوججها له ضاحي خلفان لا تمثل الاماراتيين ولا اخلاقهم .

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم يشر بالاسم الى ضاحي خلفان ، لكنه اشار ضمنيا في خطابه الى ضاحي حين اكد ان هناك من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة والاسائة الى الامارات وسمعتها.

ومعروف لدى القاصي والداني ان تغريدات خلفان هي اكثر التغريدات انحطاطا وقلة ادب ضد كبار المسؤوليين خاصة المسؤلين اليمنيين

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لذلك كان وصف حاكم دبي بان هناك تغريدات بذيئة ومنحطة هي اشارة واضحة للمغرد الشهير ضاحي خلفان.

نص الخطاب