شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو : اتصال عاجل من ولي عهد ابو ظبي قبل قليل للرئيس هادي لوقف العمليات العسكرية في كل المناطق الجنوبية مقابل هذا العرض الاماراتي المغري وهكذا رد الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اكدت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي تلقى قبل قليل اتصال هاتفي من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد . وكشف المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه ان ولي عهد ابو ظبي طلب من الرئيس هادي وقف العمليات العسكرية في الجنوب مقابل موافقة المجلس الانتقالي على الجلوس الى طاولة الحوارللتفاوض دون شروط مسبقة. قد يعجبك أيضًا: Advertisements واشار المصدر الى ان الرئيس هادي رفض وقف العمليات العسكرية الا اذا سلم كافة المتمردون اسلحتهم وتمكنت الدولة من بسط نفوذها على كل شبر في الجنوب .

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