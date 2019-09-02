شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : جيش جرار وحشود غير مسبوقة تستعد لأقتحام عدن والتعزيزات تصل شقرة والملك سلمان يزود جيش الشرعية بهذا السلاح الفتاك لطيران الامارات ويشرف على العملية شخصياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر عسكرية في الجيش الموالي للشرعية للحيادنت ان قوات كبيرة وتجيهزات يتم اعدادها لأقتحام مدينة عدن وان التعزيزات تصل الى شقرة بمحافظة ابين واضافت المصادر ان الملك سلمان تعهد شخصياً بمرافقة الحشود العسكرية بطيران الاباتشي و اف 16 حتى وصولها عدن وسيجري التعامل مع الطيران الاماراتي وقصفه في حال مجازفته وقيامه بضرب الحشود قد يعجبك أيضًا: Advertisements وأكد المصدر العسكري ان التجهيزات تجري على قدم وساق وان المملكة قررت انهاء الانقلاب على الشرعية جنوب اليمن وسبق ان صرح وزير الدفاع المقدشي يوم امس ان قوات الشرعية تحركات الى عدن بتوجيهات سعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : جيش جرار وحشود غير مسبوقة تستعد لأقتحام عدن والتعزيزات تصل شقرة والملك سلمان يزود جيش الشرعية بهذا السلاح الفتاك لطيران الامارات ويشرف على العملية شخصياً (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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