شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أسير جنوبي في ايدي شماليين ابكى كل ابناء الجنوب وهز وجدان اليمنيين في كل انحاء العالم وجعلهم يلعنون الانتقالي والشرعية ومشعلي الحروب ( الاسم + صورة + فيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر معاملة قبيلة جهم صرواح بمحافظة مأرب الحسنة لخمسة أسرى من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. قد يعجبك أيضًا: Advertisements ويظهر الفيديو إكرام قبيلة جهم بصرواح للأسرى اليافعيين المنتمين للواء الخامس دعم واسناد التابع للانتقالي بالولائم والذبائح وتوفير جميع متطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس. Video Player آ وأشاد ناشطون بقبيلة جهم صرواح التي أكرمت الأسرى اليافعيين المنتمين للإنتقالي رغم إعدام رفاقهم لأحد أبناء القبيلة "جريح في الجيش الوطني" في منطقة العلم بعدن بعد تعذيبه. آ وأكدوا أن هذه المعاملة الحسنة للأسرى اليافعيين في مأرب رسالة نبيلة تعكس روح وكرم أبناء قبيلة جهم صرواح واحترامهم لما تمليه عليهم الشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية والتي تكفل حسن معاملة الاسير وتوفير جميع متطلباته.

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